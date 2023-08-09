«Безкінечний рух з двох боків» – Маляр про ситуацію на Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку наразі триває «запекла» боротьба.
Про це в етері нацмарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, кілька днів ворог намагався прорватися поблизу Синьківки на Харківщині. Однак українські захисники тримають оборону і не дають окупантам просунутися вперед.
«Найзапеклішими останні дні залишаються Куп’янський і Лиманський напрямок. Щоб розуміли яка іде запекла там боротьба, що протягом цих останніх декількох днів там буквально щодня змінювалися позиції. Тобто, ворог трошки просунувся, ми відкинули. Ще відкинули, вони ще намагаються просунутися. Тобто, безкінечний йде рух з двох боків. По факту, на сьогодні, без змін позицій, тобто ворог не просунувся», – зазначила Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наразі триває «запекла» боротьба.".