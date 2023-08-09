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На Купянском направлении за сутки враг атаковал пять раз — Череватый

Общество 19:34   09.08.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении за сутки враг атаковал пять раз — Череватый

В течение суток на Купянском направлении было зафиксировано несколько меньше российских атак, чем в предыдущие дни — пять, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его данным, в ходе отражения этих атак 51 оккупант был уничтожен, 117 — ранены. Также украинские защитники уничтожили два вражеских танка Т-80, БМП, два миномета, противотанковую пушку «Рапира», два БпЛА «Орлан» и восемь барражирующих боеприпасов.

Кроме этого, рассказал Череватый, противник за сутки совершил 522 обстрела и 16 авианалетов.

«Это направление, где враг хочет перехватить инициативу, собирает мощные силы как в личном составе, так и в технике. Пытается постоянно наносить удары. Командующий (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский — ред.) заслушал командиров, изучил обстановку, дал самые необходимые распоряжения, подкорректировал решения. Одним словом, сделал все для построения еще более прочной обороны на этом направлении», — добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 19:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Купянском направлении было зафиксировано несколько меньше российских атак, чем в предыдущие дни — пять, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".