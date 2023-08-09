На Куп’янському напрямку за добу ворог атакував п’ять разів – Череватий

Протягом доби на Куп’янському напрямку було зафіксовано трохи менше російських атак, ніж у попередні дні – п’ять, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його даними, під час відбиття цих атак 51 окупанта було знищено, 117 – поранено. Також українські захисники знищили два ворожі танки Т-80, БМП, два міномети, протитанкову гармату “Рапіра”, два БпЛА “Орлан” та вісім баражуючих боєприпасів.

Крім цього, розповів Череватий, супротивник за добу здійснив 522 обстріли та 16 авіанальотів.

“Це напрямок, де ворог хоче перехопити ініціативу, збирає потужні сили як в особовому складі, так і в техніці. Намагається постійно завдавати ударів. Командувач (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський – ред.) заслухав командирів, вивчив обстановку, дав найнеобхідніші розпорядження, підкорегував рішення. Одним словом, зробив все для побудови ще міцнішої оборони на цьому напрямку”, – додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 серпня повідомив, що працював із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку.