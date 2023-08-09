В Харькове полицейские «запеленговали» телефон сбежавшей из дома школьницы

Полицейские разыскали несовершеннолетнюю харьковчанку, определив ее место положение по последнему звонку.

Девушка сбежала из дому после ссоры с родителями. Полицейские искали ее на прилегающей территории, опрашивали возможных свидетелей. А найти смогли благодаря телефонному звонку «пропажи».

«Полицейские отследили последний звонок и установили приблизительный адрес, откуда он был совершен. Работники полиции немедленно начали отрабатывать указанную территорию и обнаружили там несовершеннолетнюю. По ее словам, причиной побега стала ссора с родителями», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Со школьницей и ее родителями провели разъяснительную работу сотрудники ювенальной превенции. Кроме того, составили админпротокол.