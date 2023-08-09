Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

В Харькове полицейские «запеленговали» телефон сбежавшей из дома школьницы

Общество 10:51   09.08.2023
Оксана Горун
В Харькове полицейские «запеленговали» телефон сбежавшей из дома школьницы

Полицейские разыскали несовершеннолетнюю харьковчанку, определив ее место положение по  последнему звонку.

Девушка сбежала из дому после ссоры с родителями. Полицейские искали ее на прилегающей территории, опрашивали возможных свидетелей. А найти смогли благодаря телефонному звонку «пропажи».

«Полицейские отследили последний звонок и установили приблизительный адрес, откуда он был совершен. Работники полиции немедленно начали отрабатывать указанную территорию и обнаружили там несовершеннолетнюю. По ее словам, причиной побега стала ссора с родителями», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

Со школьницей и ее родителями провели разъяснительную работу сотрудники ювенальной превенции. Кроме того, составили админпротокол.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
ВСУ провели рейд речез Днепр и прорвали оборону РФ — ISW
09.08.2023, 07:46
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат
09.08.2023, 08:39
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
09.08.2023, 08:06
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39

Новости по теме:

23:09
Гибель девочки в ДТП с полицейским под Харьковом: информация ГБР и прокуратуры
10:02
За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет
09:52
В Харькове четырехлетний ребенок в одних трусах сам бродил по улице
16:57
Упала и получила перелом руки: на Харьковщине разыскали пожилую женщину
10:34
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове полицейские «запеленговали» телефон сбежавшей из дома школьницы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали несовершеннолетнюю харьковчанку, определив ее место положение по  последнему звонку".