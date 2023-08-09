У Харкові поліціянти “запеленгували” телефон школярки, яка втекла з дому
Поліціянти розшукали неповнолітню харків’янку, визначивши її місце розташування за останнім дзвінком.
Дівчина втекла з дому після сварки з батьками. Поліціянти шукали її на прилеглій території, опитували можливих свідків. А знайти змогли завдяки телефонному дзвінку.
“Поліцейські відстежили останній дзвінок та встановили приблизну адресу, звідки він був здійснений. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції.
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Зі школяркою та її батьками провели роз’яснювальну роботу співробітники ювенальної превенції. Крім того, склали адмінпротокол.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукали неповнолітню харків’янку, визначивши її місце розташування за останнім дзвінком".