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У Харкові поліціянти “запеленгували” телефон школярки, яка втекла з дому

Суспільство 10:51   09.08.2023
Оксана Горун
У Харкові поліціянти “запеленгували” телефон школярки, яка втекла з дому

Поліціянти розшукали неповнолітню харків’янку, визначивши її місце розташування за останнім дзвінком.

Дівчина втекла з дому після сварки з батьками. Поліціянти шукали її на прилеглій території, опитували можливих свідків. А знайти змогли завдяки телефонному дзвінку.

“Поліцейські відстежили останній дзвінок та встановили приблизну адресу, звідки він був здійснений. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції.

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Зі школяркою та її батьками провели роз’яснювальну роботу співробітники ювенальної превенції. Крім того, склали адмінпротокол.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 10:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти розшукали неповнолітню харків’янку, визначивши її місце розташування за останнім дзвінком".