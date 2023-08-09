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Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах

Общество 13:44   09.08.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах

На Харьковщине продолжается разминирование: 9 августа саперы работают в Изюмском и Харьковском районах.

«Около 13:35 будет совершен контролируемый подрыв взрывоопасного предмета в поселке Боровая. Также контролируемое уничтожение взрывчатки запланировано с 13:30 до 14:00 в поселке Слатино Дергачевской громады», — предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: 9 августа саперы работают в Изюмском и Харьковском районах.".