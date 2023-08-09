Жителей Харьковщины ХОВА предупреждает о взрывах
На Харьковщине продолжается разминирование: 9 августа саперы работают в Изюмском и Харьковском районах.
«Около 13:35 будет совершен контролируемый подрыв взрывоопасного предмета в поселке Боровая. Также контролируемое уничтожение взрывчатки запланировано с 13:30 до 14:00 в поселке Слатино Дергачевской громады», — предупредили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование: 9 августа саперы работают в Изюмском и Харьковском районах.".