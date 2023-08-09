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Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины

Общество 12:52   09.08.2023
Виктория Яковенко
Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Харьковской области 10 августа. Кроме того, в четверг в регионе ожидаются грозы.

«10 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Днем 10 августа по области и городу ожидаются грозы. І уровень опасности (желтый)», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Харьковской области 10 августа. Кроме того, в четверг в регионе ожидаются грозы.".