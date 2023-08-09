Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины

Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Харьковской области 10 августа. Кроме того, в четверг в регионе ожидаются грозы.

«10 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Днем 10 августа по области и городу ожидаются грозы. І уровень опасности (желтый)», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.