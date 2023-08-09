Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Харьковской области 10 августа. Кроме того, в четверг в регионе ожидаются грозы.
«10 августа в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Днем 10 августа по области и городу ожидаются грозы. І уровень опасности (желтый)», – говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Харьковской области 10 августа. Кроме того, в четверг в регионе ожидаются грозы.".