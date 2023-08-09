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На Харьковщине нашли подростка, которая две недели не возвращалась домой

Общество 12:31   09.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли подростка, которая две недели не возвращалась домой Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские за несколько часов разыскали несовершеннолетнюю, которая уехала из дома из-за ссоры с мамой.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 8 августа к правоохранителям обратилась мать 16-летней девушки и заявила об исчезновении дочери.

«Девушка после конфликта с матерью уехала в город Валки. В течение двух недель ребенок звонил матери, сообщал, что с ним все в порядке. Однако не говорила, где находится и не возвращалась домой», — отметили правоохранители.

Полицейские за несколько часов установили местонахождение пропавшей и вернули ее домой.

С родителями и девушкой правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские за несколько часов разыскали несовершеннолетнюю, которая уехала из дома из-за ссоры с мамой.".