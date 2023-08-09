На Харківщині знайшли 16-річну дівчину, яка два тижні не поверталася додому

У Харківській області поліцейські за кілька годин розшукали неповнолітню, яка поїхала з дому через сварку з мамою.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 8 серпня до правоохоронців звернулася мати 16-річної дівчини та заявила про зникнення доньки.

«Дівчина після конфлікту з матір’ю поїхала до міста Валки. Протягом двох тижнів дитина телефонувала матері, повідомляла, що з нею все гаразд. Однак не говорила, де знаходиться та не поверталася додому», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження зниклої та повернули її додому.

З батьками та дівчиною правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.