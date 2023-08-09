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На Харківщині знайшли 16-річну дівчину, яка два тижні не поверталася додому

Суспільство 12:31   09.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли 16-річну дівчину, яка два тижні не поверталася додому Фото: ГУНП в Харківській області

У Харківській області поліцейські за кілька годин розшукали неповнолітню, яка поїхала з дому через сварку з мамою.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. 8 серпня до правоохоронців звернулася мати 16-річної дівчини та заявила про зникнення доньки.

«Дівчина після конфлікту з матір’ю поїхала до міста Валки. Протягом двох тижнів дитина телефонувала матері, повідомляла, що з нею все гаразд. Однак не говорила, де знаходиться та не поверталася додому», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження зниклої та повернули її додому.

З батьками та дівчиною правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліцейські за кілька годин розшукали неповнолітню, яка поїхала з дому через сварку з мамою.".