Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області 10 серпня. Крім цього, у четвер в регіоні очікуються грози.

«10 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Вдень 10 серпня по області та місту очікуються грози. І рівень небезпечності (жовтий) », – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.