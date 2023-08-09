Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області 10 серпня. Крім цього, у четвер в регіоні очікуються грози.
«10 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Вдень 10 серпня по області та місту очікуються грози. І рівень небезпечності (жовтий) », – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області 10 серпня. Крім цього, у четвер в регіоні очікуються грози.".