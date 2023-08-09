Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🟢

Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини

Суспільство 12:52   09.08.2023
Вікторія Яковенко
Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області 10 серпня. Крім цього, у четвер в регіоні очікуються грози.

«10 серпня в лісах Харківської області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Вдень 10 серпня по області та місту очікуються грози. І рівень небезпечності (жовтий) », – йдеться у повідомленні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

01
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Читайте також: На Харківщині знайшли 16-річну дівчину, яка два тижні не поверталася додому

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи
Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи
09.08.2023, 13:44
Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою
Харківський бізнесмен заплатить 47 тис грн за рекламу з нецензурною лайкою
09.08.2023, 13:21
Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини
Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини
09.08.2023, 12:52
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська
08.08.2023, 07:39
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
Поблизу двох сіл Куп’янського району Харківщини завдано авіаударів – Генштаб
08.08.2023, 19:21
Вибух у Підмосков’ї: зруйновано завод, який працював на армію (фото, відео)
Вибух у Підмосков’ї: зруйновано завод, який працював на армію (фото, відео)
09.08.2023, 11:40

Новини за темою:

12:52
Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини
12:31
На Харківщині знайшли 16-річну дівчину, яка два тижні не поверталася додому
11:43
У Харкові «Таврія» влетіла в яму й загорілася (відео пожежі)
11:18
«Безкінечний рух з двох боків» – Маляр про ситуацію на Куп’янському напрямку
09:48
9 серпня – півтора року від дня ДТП із кортежем Ярославського (сюжет)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Грози та пожежна небезпека – синоптики попереджають мешканців Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Харківській області 10 серпня. Крім цього, у четвер в регіоні очікуються грози.".