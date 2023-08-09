Мешканців Харківщини ХОВА попереджає про вибухи

На Харківщині триває розмінування: 9 серпня сапери працюють в Ізюмському та Харківському районах.

«Близько 13:35 буде здійснено контрольований підрив вибухонебезпечного предмета в селищі Борова. Також контрольоване знищення вибухівки заплановано з 13:30 до 14:00 в селищі Слатине Дергачівської громади», – попередили в ХОВА.