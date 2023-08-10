«На Купянском направлении враг действует агрессивно», — Череватый
На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Купянское направление – одно из тех, где враг пытается перехватить инициативу, действует агрессивно, пытается прорвать нашу оборону. Однако в силу многих мер, которые были приняты, в частности, командующий Сухопутными войсками работал в этой зоне, — отданы приказы, усилена оборона, ударные средства. Потому ситуация хоть и сложная, но контролируемая. Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения, поэтому действуем там, чтобы сорвать намерения врага», — отметил Череватый.
По его данным, на Купянско-Лиманском направлении враг за сутки совершил 559 обстрелов и 16 авианалетов. Кроме этого, оккупанты четыре раза пытались атаковать позиции украинских защитников.
«При отбитии атак 35 оккупантов уничтожены, 110 ранены. Уничтожены три танка, гаубица Д-20, БПЛА «Орлан-10», семь авто, три полевых склада с боеприпасами и три вражеских блиндажа», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая, сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".