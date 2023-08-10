“На Куп’янському напрямку ворог діє агресивно”, – Череватий

На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована, повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Куп’янський напрямок – один із тих, де ворог намагається перехопити ініціативу, діє агресивно, намагається прорвати нашу оборону. Проте в силу багатьох заходів, які були прийняти, зокрема, командувач Сухопутних військ працював у цій зоні, – віддано накази, посилено оборону, ударні засоби. Тому ситуація хоч і складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри, тому діємо там, щоб зірвати наміри ворога», – зазначив Череватий.

За його даними, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог за добу здійснив 559 обстрілів та 16 авіанальотів. Крім цього, окупанти чотири рази намагалися атакувати позиції українських захисників.

«Під час відбиття атак 35 окупантів знищено, 110 поранено. Знищено три танки, гаубицю Д-20, БПЛА «Орлан-10», сім авто, три польові склади з боєприпасами та три ворожі бліндажі», – додав Череватий.