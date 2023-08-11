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Авиабомба ударила в дом на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина

Происшествия 08:37   11.08.2023
Оксана Горун
Авиабомба ударила в дом на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов россиянами Харьковской области. За сутки — двое раненых и погибшая. Россияне разрушили КАБ жилой дом в селе Подолы Купянского района.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района разрушен дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет госпитализирован с ранением средней тяжести, — написал Синегубов в telegram. — В с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом. Ранен 73-летний мужчина. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался».

Он также сообщил, что  в Купянске повреждены два многоквартирных дома и гараж. В селе Кучеровка произошел лесной пожар. А в селе Степное Изюмского района ударом управляемой авиабомбы поврежден частный дом.

Авиабомба ударила в дом в Купянском районе 10 августа 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

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Авиабомба ударила в дом в Купянском районе 10 августа 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов россиянами Харьковской области. За сутки — двое раненых и погибшая. Россияне разрушили КАБ жилой дом в селе Подолы Купянского района".