Авиабомба ударила в дом на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов россиянами Харьковской области. За сутки — двое раненых и погибшая. Россияне разрушили КАБ жилой дом в селе Подолы Купянского района.
«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района разрушен дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет госпитализирован с ранением средней тяжести, — написал Синегубов в telegram. — В с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом. Ранен 73-летний мужчина. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался».
Он также сообщил, что в Купянске повреждены два многоквартирных дома и гараж. В селе Кучеровка произошел лесной пожар. А в селе Степное Изюмского района ударом управляемой авиабомбы поврежден частный дом.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов россиянами Харьковской области. За сутки — двое раненых и погибшая. Россияне разрушили КАБ жилой дом в селе Подолы Купянского района".