Авиабомба ударила в дом на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов россиянами Харьковской области. За сутки — двое раненых и погибшая. Россияне разрушили КАБ жилой дом в селе Подолы Купянского района.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района разрушен дом. Погибла женщина 60 лет. Мужчина 60 лет госпитализирован с ранением средней тяжести, — написал Синегубов в telegram. — В с. Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом. Ранен 73-летний мужчина. Получил помощь на месте, в госпитализации не нуждался».

Он также сообщил, что в Купянске повреждены два многоквартирных дома и гараж. В селе Кучеровка произошел лесной пожар. А в селе Степное Изюмского района ударом управляемой авиабомбы поврежден частный дом.