Авіабомба вдарила в будинок на Харківщині: загинула жінка, поранено чоловіка

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу росіянами Харківської області. За добу – двоє поранених та загибла. Росіяни зруйнували КАБ житловий будинок у селі Подоли Куп’янського району.

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості, – написав Синєгубов у телеграмі. – У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував“.

Начальник ХОВА також повідомив, що в Куп’янську пошкоджено два багатоквартирні будинки та гараж. У селі Кучерівка сталася лісова пожежа. А в селі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.