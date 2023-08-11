Авіабомба вдарила в будинок на Харківщині: загинула жінка, поранено чоловіка
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу росіянами Харківської області. За добу – двоє поранених та загибла. Росіяни зруйнували КАБ житловий будинок у селі Подоли Куп’янського району.
“Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості, – написав Синєгубов у телеграмі. – У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував“.
Начальник ХОВА також повідомив, що в Куп’янську пошкоджено два багатоквартирні будинки та гараж. У селі Кучерівка сталася лісова пожежа. А в селі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу росіянами Харківської області. За добу – двоє поранених та загибла. Росіяни зруйнували КАБ житловий будинок у селі Подоли Куп’янського району".