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Авіабомба вдарила в будинок на Харківщині: загинула жінка, поранено чоловіка

Події 08:37   11.08.2023
Оксана Горун
Авіабомба вдарила в будинок на Харківщині: загинула жінка, поранено чоловіка Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу росіянами Харківської області. За добу – двоє поранених та загибла. Росіяни зруйнували КАБ житловий будинок у селі Подоли Куп’янського району.

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості, – написав Синєгубов у телеграмі. – У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував“.

Начальник ХОВА також повідомив, що в Куп’янську пошкоджено два багатоквартирні будинки та гараж. У селі Кучерівка сталася лісова пожежа. А в селі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

Авіабомба вдарила в будинок у Куп'янському районі 10 серпня 2023 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Читайте також:  ISW оцінив, як далеко від Куп’янка армія РФ

Авіабомба вдарила в будинок у Куп'янському районі 10 серпня 2023 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу росіянами Харківської області. За добу – двоє поранених та загибла. Росіяни зруйнували КАБ житловий будинок у селі Подоли Куп’янського району".