Технику для разбора завалов получили харьковские спасатели из Германии (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасателям Харьковщины передали мини-экскаватор и колесный погрузчик, а также навесное оборудование к ним.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, эта спецтехника способна расчищать завалы зданий и сооружений. Она очень нужна для ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметили спасатели.
Технику передало Федеральное агентство Германии по оказанию технической помощи (Federal Agency for Technical Relief (THW).
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасателям Харьковщины передали мини-экскаватор и колесный погрузчик, а также навесное оборудование к ним.".