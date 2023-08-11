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Технику для разбора завалов получили харьковские спасатели из Германии (фото)

Общество 16:55   11.08.2023
Виктория Яковенко
Технику для разбора завалов получили харьковские спасатели из Германии (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасателям Харьковщины передали мини-экскаватор и колесный погрузчик, а также навесное оборудование к ним.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, эта спецтехника способна расчищать завалы зданий и сооружений. Она очень нужна для ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметили спасатели.

Технику передало Федеральное агентство Германии по оказанию технической помощи (Federal Agency for Technical Relief (THW).

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасателям Харьковщины передали мини-экскаватор и колесный погрузчик, а также навесное оборудование к ним.".