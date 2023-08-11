Технику для разбора завалов получили харьковские спасатели из Германии (фото)

Спасателям Харьковщины передали мини-экскаватор и колесный погрузчик, а также навесное оборудование к ним.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, эта спецтехника способна расчищать завалы зданий и сооружений. Она очень нужна для ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметили спасатели.

Технику передало Федеральное агентство Германии по оказанию технической помощи (Federal Agency for Technical Relief (THW).