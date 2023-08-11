Техніку для розбору завалів отримали харківські рятувальники з Німеччини
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Рятувальникам Харківщини передали мініекскаватор та колісний навантажувач, а також навісне обладнання до них.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, ця спецтехніка здатна розчищати завали будівель і споруд. Вона вкрай необхідна для ліквідації наслідків збройної агресії РФ, зазначили рятувальники.
Техніку передало Федеральне агентство Німеччини з надання технічної допомоги (Federal Agency for Technical Relief (THW).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальникам Харківщини передали мініекскаватор та колісний навантажувач, а також навісне обладнання до них.".