Техніку для розбору завалів отримали харківські рятувальники з Німеччини

Рятувальникам Харківщини передали мініекскаватор та колісний навантажувач, а також навісне обладнання до них.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, ця спецтехніка здатна розчищати завали будівель і споруд. Вона вкрай необхідна для ліквідації наслідків збройної агресії РФ, зазначили рятувальники.

Техніку передало Федеральне агентство Німеччини з надання технічної допомоги (Federal Agency for Technical Relief (THW).