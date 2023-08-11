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Техніку для розбору завалів отримали харківські рятувальники з Німеччини

Суспільство 16:55   11.08.2023
Вікторія Яковенко
Техніку для розбору завалів отримали харківські рятувальники з Німеччини Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальникам Харківщини передали мініекскаватор та колісний навантажувач, а також навісне обладнання до них.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, ця спецтехніка здатна розчищати завали будівель і споруд. Вона вкрай необхідна для ліквідації наслідків збройної агресії РФ, зазначили рятувальники.

Техніку передало Федеральне агентство Німеччини з надання технічної допомоги (Federal Agency for Technical Relief (THW).

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 16:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальникам Харківщини передали мініекскаватор та колісний навантажувач, а також навісне обладнання до них.".