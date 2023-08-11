Завали гаражного кооперативу розбирають на Північній Салтівці (фото)

Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали в найбільш зруйнованому районі Харкова. Від знищених та пошкоджених ворогом житлових будинків уже перейшли до інших постраждалих будівель.

“10 серпня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у багаторівневому гаражному кооперативі, розташованому на Північній Салтівці Харкова”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, гаражний комплекс частково зруйнували обстрілами та бомбардуваннями у перші дні повномасштабного вторгнення.

“Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу”, – пояснили в ДСНС.