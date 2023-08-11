Завали гаражного кооперативу розбирають на Північній Салтівці (фото)
Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали в найбільш зруйнованому районі Харкова. Від знищених та пошкоджених ворогом житлових будинків уже перейшли до інших постраждалих будівель.
“10 серпня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у багаторівневому гаражному кооперативі, розташованому на Північній Салтівці Харкова”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, гаражний комплекс частково зруйнували обстрілами та бомбардуваннями у перші дні повномасштабного вторгнення.
“Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу”, – пояснили в ДСНС.
Читайте також: Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Завали гаражного кооперативу розбирають на Північній Салтівці (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали в найбільш зруйнованому районі Харкова. Від знищених та пошкоджених ворогом житлових будинків уже перейшли до інших постраждалих будівель".