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Завали гаражного кооперативу розбирають на Північній Салтівці (фото)

Суспільство 08:15   11.08.2023
Оксана Горун
Завали гаражного кооперативу розбирають на Північній Салтівці (фото)

Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали в найбільш зруйнованому районі Харкова. Від знищених та пошкоджених ворогом житлових будинків уже перейшли до інших постраждалих будівель.

“10 серпня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у багаторівневому гаражному кооперативі, розташованому на Північній Салтівці Харкова”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Розбір завалів гаражного кооперативу на Північній Салтівці

За даними рятувальників, гаражний комплекс частково зруйнували обстрілами та бомбардуваннями у перші дні повномасштабного вторгнення.

Розбір завалів гаражного кооперативу на Північній Салтівці 5

“Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу”, – пояснили в ДСНС.

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Розбір завалів гаражного кооперативу на Північній Салтівці 7

Розбір завалів гаражного кооперативу на Північній Салтівці 6

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 3

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 2

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці ДСНС продовжують розбирати завали в найбільш зруйнованому районі Харкова. Від знищених та пошкоджених ворогом житлових будинків уже перейшли до інших постраждалих будівель".