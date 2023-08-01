Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)

У ДСНС повідомили, що рятувальники повернулися на руїни будинку на вул. Першотравневій, 2, (тепер – вул. Пам’яті, 2) в Ізюмі. Конструкції будинку, який став могилою для десятків людей, розбирають.

У ГУ ДСНС у Харківській області поінформували, що верхолази та рятувальники працюють на руїнах двох п’ятиповерхівок в Ізюмі, на які армія РФ 9 березня скинула авіабомби ФАБ-500.

“Вчора харківські рятувальники знову розпочали пошукові роботи на цих руїнах. Наразі працює 6 одиниць аварійно-рятувальної техніки та 18 надзвичайників, у тому числі верхолази ДСНС. Їхнє завдання – розбір нестійких зруйнованих конструкцій з верхніх поверхів двох будинків, розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття, ретельне його просіювання, щоб відшукати будь-які фрагменти людських тіл”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сумну популярність набув один з цих будинків – по вул. Першотравневій, 2. Загалом під завалами виявили тіла 54 людей, зокрема дітей.

“Досі ця цифра не є остаточною. Під завалами можуть перебувати ще кілька тіл загиблих, які досі вважаються зниклими”, – пояснили рятувальники.



