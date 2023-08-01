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Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)

Суспільство 19:12   01.08.2023
Оксана Горун
Розбирають найвідоміший зі знищених РФ будинків на Харківщині (фото)

У ДСНС повідомили, що рятувальники повернулися на руїни будинку на вул. Першотравневій, 2, (тепер – вул. Пам’яті, 2) в Ізюмі. Конструкції будинку, який став могилою для десятків людей, розбирають.

У ГУ ДСНС у Харківській області поінформували, що верхолази та рятувальники працюють на руїнах двох п’ятиповерхівок в Ізюмі, на які армія РФ 9 березня скинула авіабомби ФАБ-500.

“Вчора харківські рятувальники знову розпочали пошукові роботи на цих руїнах. Наразі працює 6 одиниць аварійно-рятувальної техніки та 18 надзвичайників, у тому числі верхолази ДСНС. Їхнє завдання – розбір нестійких зруйнованих конструкцій з верхніх поверхів двох будинків, розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття, ретельне його просіювання, щоб відшукати будь-які фрагменти людських тіл”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Розбір руїн на Першотравневій, 2 в Ізюмі 2

Сумну популярність набув один з цих будинків – по вул. Першотравневій, 2. Загалом під завалами виявили тіла 54 людей, зокрема дітей.

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Розбір руїн на Першотравневій, 2 в Ізюмі

“Досі ця цифра не є остаточною. Під завалами можуть перебувати ще кілька тіл загиблих, які досі вважаються зниклими”, – пояснили рятувальники.

Розбір руїн на Першотравневій, 2, в Ізюмі 7

Розбір руїн на Першотравневій, 2, в Ізюмі 6
Розбір руїн на Першотравневій, 2 в Ізюмі 5

Розбір руїн на Першотравневій, 2 в Ізюмі 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 19:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що рятувальники повернулися на руїни будинку на вул. Першотравневій, 2, (тепер – вул. Пам’яті, 2) в Ізюмі. Конструкції будинку, який став могилою для десятків людей, розбирають".