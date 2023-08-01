Разбирают самый известный из уничтоженных РФ домов на Харьковщине (фото)

В ГСЧС сообщили, что спасатели вернулись на руины дома по ул. Первомайской, 2, (теперь — ул. Памяти, 2) в Изюме. Конструкции дома, ставшего могилой для десятков людей, разбирают.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали что верхолазы и спасатели работают на руинах двух пятиэтажек в Изюме, на которые армия РФ 9 марта сбросила авиабомбы ФАБ-500.

«Вчера харьковские спасатели снова приступили к поисковым работам на этих руинах. В настоящее время работает 6 единиц аварийно-спасательной техники и 18 чрезвычайников, в том числе верхолазы ГСЧС. Их задача – разбор неустойчивых разрушенных конструкций с верхних этажей двух домов, расчистка уцелевших помещений от строительного мусора, тщательное его просеивание, чтобы найти любые фрагменты человеческих тел», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Печальную известность приобрел один из этих домов — по ул. Первомайской, 2. В целом под завалами обнаружили тела 54 человек, в том числе детей.

«До сих пор эта цифра не является окончательной. Под завалами могут находиться еще несколько тел погибших, до сих пор считающихся пропавшими», — пояснили спасатели.



