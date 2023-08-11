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Завалы гаражного кооператива разбирают на Северной Салтовке (фото)

Общество 08:15   11.08.2023
Оксана Горун
Завалы гаражного кооператива разбирают на Северной Салтовке (фото)

Специалисты ГСЧС продолжают разбирать завалы в самом разрушенном районе Харькова. От уничтоженных и поврежденных врагом жилых домов уже перешли к другим пострадавшим зданиям.

«10 августа харьковские спасатели были привлечены к разбору завалов в многоуровневом гаражном кооперативе, расположенном на Северной Салтовке в Харькове», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке

По данным спасателей, гаражный комплекс частично разрушили обстрелами и бомбардировками в первые дни полномасштабного вторжения.

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 5

«Главная цель спасателей заключалась в том, чтобы демонтировать аварийные конструкции на верхних этажах, представлявшие потенциальную угрозу неконтролируемого обвала», — пояснили в ГСЧС.

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Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 7

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 6

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 3

Разбор завалов гаражного кооператива на Северной Салтовке 2

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты ГСЧС продолжают разбирать завалы в самом разрушенном районе Харькова. От уничтоженных и поврежденных врагом жилых домов уже перешли к другим пострадавшим зданиям".