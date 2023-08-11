Завалы гаражного кооператива разбирают на Северной Салтовке (фото)

Специалисты ГСЧС продолжают разбирать завалы в самом разрушенном районе Харькова. От уничтоженных и поврежденных врагом жилых домов уже перешли к другим пострадавшим зданиям.

«10 августа харьковские спасатели были привлечены к разбору завалов в многоуровневом гаражном кооперативе, расположенном на Северной Салтовке в Харькове», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, гаражный комплекс частично разрушили обстрелами и бомбардировками в первые дни полномасштабного вторжения.

«Главная цель спасателей заключалась в том, чтобы демонтировать аварийные конструкции на верхних этажах, представлявшие потенциальную угрозу неконтролируемого обвала», — пояснили в ГСЧС.