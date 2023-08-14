14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине

В результате вражеского обстрела села Бугаевка на Харьковщине двое раненых, среди них ребенок, сообщила Харьковская областная прокуратура.

14 августа около 14:00 русские военные из артиллерии обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранены 14-летний мальчик и 75-летняя женщина.

Пострадавших доставили в больницу Харькова.

Поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной агрессии рф.

Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).