Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине

Происшествия 18:18   14.08.2023
Оксана Якушко
14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине

В результате вражеского обстрела села Бугаевка на Харьковщине двое раненых, среди них ребенок, сообщила Харьковская областная прокуратура.

14 августа около 14:00 русские военные из артиллерии обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранены 14-летний мальчик и 75-летняя женщина.

Пострадавших доставили в больницу Харькова.

Поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной агрессии рф.

Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: 33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
14.08.2023, 07:44
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
14.08.2023, 09:08
Химическое оружие на Купянском направлении на Харьковщине применяют россияне
Химическое оружие на Купянском направлении на Харьковщине применяют россияне
14.08.2023, 16:55
Офисный центр возле Саржиного яра: мэрия отменяет тендер на строительство
Офисный центр возле Саржиного яра: мэрия отменяет тендер на строительство
14.08.2023, 14:50
33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка
33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка
14.08.2023, 17:51
Начал работу усовершенствованный личный кабинет «Газсетей»
Начал работу усовершенствованный личный кабинет «Газсетей»
14.08.2023, 18:31

Новости по теме:

17:51
33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка
16:55
Химическое оружие на Купянском направлении на Харьковщине применяют россияне
15:58
За неделю в водоемах Харьковщины утонули четыре человека — ГСЧС (видео)
15:13
Ранены подросток и 62-летняя женщина: РФ обстреляла Чугуевщину — Синегубов
14:18
Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Бугаевка на Харьковщине двое раненых, среди них ребенок, сообщила Харьковская областная прокуратура.".