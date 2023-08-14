14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине
В результате вражеского обстрела села Бугаевка на Харьковщине двое раненых, среди них ребенок, сообщила Харьковская областная прокуратура.
14 августа около 14:00 русские военные из артиллерии обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Ранены 14-летний мальчик и 75-летняя женщина.
Пострадавших доставили в больницу Харькова.
Поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и частные автомобили.
Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вооруженной агрессии рф.
Волчанский отдел Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Бугаевка на Харьковщине двое раненых, среди них ребенок, сообщила Харьковская областная прокуратура.".