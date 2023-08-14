33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка

Еще трое мужчин ранены в результате вражеского обстрела из танка пгт Казачья Лопань, находящегося в нескольких км от границы с рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

14 августа около 11:30 российские военные обстреляли центр пгт Казачья Лопань Харьковского района. Предварительно это был танковый обстрел.

Погиб 33-летний гражданский мужчина.

Получили ранения трое мирных жителей: мужчины 43, 55 и 68 лет. Всех госпитализировали.

Поврежден магазин, админздание и жилые дома.

Прокуроры и следователи собрали доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).