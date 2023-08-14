33-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани на Харьковщине из-за обстрела танка
Еще трое мужчин ранены в результате вражеского обстрела из танка пгт Казачья Лопань, находящегося в нескольких км от границы с рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.
14 августа около 11:30 российские военные обстреляли центр пгт Казачья Лопань Харьковского района. Предварительно это был танковый обстрел.
Погиб 33-летний гражданский мужчина.
Получили ранения трое мирных жителей: мужчины 43, 55 и 68 лет. Всех госпитализировали.
Поврежден магазин, админздание и жилые дома.
Прокуроры и следователи собрали доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще трое мужчин ранены в результате вражеского обстрела из танка пгт Казачья Лопань, находящегося в нескольких км от границы с рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".