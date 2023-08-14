33-річний чоловік загинув у Козачій Лопані на Харківщині через обстріл з танка
Ще трьох чоловіків поранено внаслідок ворожого обстрілу з танка смт Козача Лопань, що знаходиться за кілька кілометрів від кордону з рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.
14 серпня близько 11:30 російські військові обстріляли центр смт Козача Лопань Харківського району. Попередньо, це був танковий обстріл.
Загинув 33-річний цивільний чоловік.
Поранено троє мирних жителів: чоловіки 43, 55 і 68 років. Усіх ушпиталили.
Пошкоджено магазин, адмінбудівлю та житлові будинки.
Прокурори та слідчі зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще трьох чоловіків поранено внаслідок ворожого обстрілу з танка смт Козача Лопань, що знаходиться за кілька кілометрів від кордону з рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".