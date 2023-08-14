14-річного хлопця та літню жінку поранили росіяни на Харківщині
Внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка на Харківщині двоє поранених, серед них дитина, повідомила Харківська обласна прокуратура.
14 серпня близько 14:00 російські військові з артилерії обстріляли село Бугаївка Чугуївського району.
Поранено 14-річного хлопця та 75-річну жінку.
Постраждалих доправили до лікарні Харкова.
Пошкоджено житловий будинок, господарські будівлі та приватні автомобілі.
Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії рф.
Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу села Бугаївка на Харківщині двоє поранених, серед них дитина, повідомила Харківська обласна прокуратура.".