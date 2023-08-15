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«Не означает, что враг дает заднюю» — Маляр о Купянском направлении

Политика 10:23   15.08.2023
Оксана Горун
«Не означает, что враг дает заднюю» — Маляр о Купянском направлении Фото: скрин

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что ВСУ мощно ударили по врагу под Купянском и Лиманом, но армия РФ не отказалась от своих целей.

«Не стоит сейчас торопиться и недооценивать врага. Продолжающиеся боевые действия истощают все стороны, но это вовсе не означает, что кто-то отказался от своих планов. Наши планы – освобождать свои территории, у врага наоборот – завоевывать дальше территории Украины. Например, на прошлой неделе и вчера, уже на этой неделе, мы действительно фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это вовсе не означает, что враг дает заднюю, что враг отказался от своих планов. Просто наши войска действительно сильно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении», — сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что Силы обороны эффективно останавливали наступающих оккупантов на Купянском направлении и в процессе уничтожили много вражеских бойцов и техники.

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«Сейчас у них просто период, когда они перегруппировываются, когда они восстанавливают утраченные в боях силы. И они не отказываются от своих планов, они будут продолжать наступать там, где они наступали. Бои будут продолжаться. Это нужно осознавать», — подчеркнула замминистра обороны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила, что ВСУ мощно ударили по врагу под Купянском и Лиманом, но армия РФ не отказалась от своих целей".