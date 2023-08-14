На коротком отрезке на Харьковщине враг за 8 дней потерял 6 танков — Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны активно уничтожают технику врага на Купянском направлении.
«За последние восемь дней только на коротком отрезке возле одного из населенных пунктов Харьковской области противник потерял шесть своих бронированных машин, а именно танков разных модификаций. Пытался штурмовать под прикрытием бронированной техники. Силы обороны просто все разбили наголову, в том числе и 92 ОМБр имеет к этому непосредственное отношение. Как минимум три танка на нашем счету», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона.
Он также сообщил об уничтожении за прошедшие сутки двух российских ЗРК — «Бук» и «Тор», не уточнив локации, где это произошло. Уничтожение «Тора» командир роты назвал большим достижением.
«Один «Тор» стоит от 16 млн долларов и достаточно много доставляет хлопот на передней линии», — отметил Федоренко.
Читайте также: Мельник показал, как на Купянском направлении подбили два танка РФ (видео)
В целом, оценивая ситуацию на Купянском направлении, он подчеркнул, что враг продолжает совершать ударно-штурмовые действия, стремясь прорвать оборонные линии Сил обороны.
«Но откровенно существенных успехов нет. Тактическое преимущество продолжает оставаться на стороне сил обороны», — подчеркнул защитник Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На коротком отрезке на Харьковщине враг за 8 дней потерял 6 танков — Федоренко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны активно уничтожают технику врага на Купянском направлении".