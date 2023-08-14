На коротком отрезке на Харьковщине враг за 8 дней потерял 6 танков — Федоренко

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны активно уничтожают технику врага на Купянском направлении.

«За последние восемь дней только на коротком отрезке возле одного из населенных пунктов Харьковской области противник потерял шесть своих бронированных машин, а именно танков разных модификаций. Пытался штурмовать под прикрытием бронированной техники. Силы обороны просто все разбили наголову, в том числе и 92 ОМБр имеет к этому непосредственное отношение. Как минимум три танка на нашем счету», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона.

Он также сообщил об уничтожении за прошедшие сутки двух российских ЗРК — «Бук» и «Тор», не уточнив локации, где это произошло. Уничтожение «Тора» командир роты назвал большим достижением.

«Один «Тор» стоит от 16 млн долларов и достаточно много доставляет хлопот на передней линии», — отметил Федоренко.

В целом, оценивая ситуацию на Купянском направлении, он подчеркнул, что враг продолжает совершать ударно-штурмовые действия, стремясь прорвать оборонные линии Сил обороны.

«Но откровенно существенных успехов нет. Тактическое преимущество продолжает оставаться на стороне сил обороны», — подчеркнул защитник Украины.