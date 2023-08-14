На малому відтинку на Харківщині ворог за 8 днів втратив 6 танків – Федоренко

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони активно знищують техніку ворога на Куп’янському напрямку.

“За останні вісім днів тільки на короткому відтинку біля одного з населених пунктів Харківської області противник втратив шість своїх броньованих машин, а саме танків різних модифікацій. Намагався штурмувати під прикриттям броньованої техніки. Сили оборони просто все розбили вщент, зокрема й 92 ОМБр має до цього безпосереднє відношення. Як мінімум, три танки на нашому рахунку“, – сказав Федоренко в ефірі нацмарафону.

Він також повідомив про знищення минулої доби двох російських ЗРК – “Бук” і “Тор”, не уточнивши локації, де це сталося. Знищення “Тора” командир роти назвав великим досягненням.

“Один “Тор”вартує від 16 млн доларів і досить багато завдає клопоту на передній лінії”, – зазначив Федоренко.

Загалом, оцінюючи ситуацію на Куп’янському напрямку, він наголосив, що ворог продовжує здійснювати ударно-штурмові дії, прагнучи прорвати оборонні лінії Сил оборони.

“Але відверто суттєвих успіхів немає. Тактична перевага продовжує залишатися на боці Сил оборони”, – наголосив захисник України.