“Не означає, що ворог дає задню” – Маляр про Куп’янський напрямок

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що ЗСУ потужно вдарили по ворогові під Куп’янськом та Лиманом, але армія РФ не відмовилася від своїх цілей.

“Не варто зараз поспішати та недооцінювати ворога. Бій і тривалі бойові дії виснажують усі сторони, але це зовсім не означає, що хтось відмовився від своїх планів. Наші плани – звільняти свої території, у ворога – навпаки – завойовувати далі території України. Наприклад, протягом минулого тижня та вчора вже протягом цього тижня ми дійсно фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів, просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – повідомила Маляр.

Вона підкреслила, що Сили оборони ефективно зупиняли окупантів, що наступають на Куп’янському напрямку, та в процесі знищили багато ворожих бійців і техніки.

“Зараз у них просто період, коли вони перегруповуються, коли вони відновлюють втрачені в боях сили. І вони не відмовляються від своїх планів, вони продовжуватимуть наступати там, де вони наступали. Бої будуть тривати. Це треба усвідомлювати“, – наголосила заступниця міністра оборони.