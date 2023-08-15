“Не означає, що ворог дає задню” – Маляр про Куп’янський напрямок
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що ЗСУ потужно вдарили по ворогові під Куп’янськом та Лиманом, але армія РФ не відмовилася від своїх цілей.
“Не варто зараз поспішати та недооцінювати ворога. Бій і тривалі бойові дії виснажують усі сторони, але це зовсім не означає, що хтось відмовився від своїх планів. Наші плани – звільняти свої території, у ворога – навпаки – завойовувати далі території України. Наприклад, протягом минулого тижня та вчора вже протягом цього тижня ми дійсно фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів, просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – повідомила Маляр.
Вона підкреслила, що Сили оборони ефективно зупиняли окупантів, що наступають на Куп’янському напрямку, та в процесі знищили багато ворожих бійців і техніки.
Читайте також: На малому відтинку на Харківщині ворог за 8 днів втратив 6 танків – Федоренко
“Зараз у них просто період, коли вони перегруповуються, коли вони відновлюють втрачені в боях сили. І вони не відмовляються від своїх планів, вони продовжуватимуть наступати там, де вони наступали. Бої будуть тривати. Це треба усвідомлювати“, – наголосила заступниця міністра оборони.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Не означає, що ворог дає задню” – Маляр про Куп’янський напрямок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила, що ЗСУ потужно вдарили по ворогові під Куп’янськом та Лиманом, але армія РФ не відмовилася від своїх цілей".