С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов

Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За сутки из опасных мест вывезли еще 96 жителей, в том числе 21 ребенка, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего с 9 августа, когда была объявлена обязательная эвакуация, из опасных населенных пунктов района вывезли 344 человека, в том числе 111 детей. Все они, по словам начальника ХОВА, получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь, и в случае необходимости обеспечиваются бесплатным жильем.

«Вчера при осуществлении эвакуации под террористический обстрел россиян попали волонтеры, которые помогают вывозить людей. К счастью, без пострадавших. Это в очередной раз демонстрирует цинизм российских террористов!» — сообщил Синегубов.