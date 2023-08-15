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С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов

Общество 19:26   15.08.2023
Елена Нагорная
С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов Фото: ХОВА

Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За сутки из опасных мест вывезли еще 96 жителей, в том числе 21 ребенка, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего с 9 августа, когда была объявлена обязательная эвакуация, из опасных населенных пунктов района вывезли 344 человека, в том числе 111 детей. Все они, по словам начальника ХОВА, получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь, и в случае необходимости обеспечиваются бесплатным жильем.

«Вчера при осуществлении эвакуации под террористический обстрел россиян попали волонтеры, которые помогают вывозить людей. К счастью, без пострадавших. Это в очередной раз демонстрирует цинизм российских террористов!» — сообщил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 19:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За сутки из опасных мест вывезли еще 96 жителей, в том числе 21 ребенка, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".