С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов
Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За сутки из опасных мест вывезли еще 96 жителей, в том числе 21 ребенка, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего с 9 августа, когда была объявлена обязательная эвакуация, из опасных населенных пунктов района вывезли 344 человека, в том числе 111 детей. Все они, по словам начальника ХОВА, получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь, и в случае необходимости обеспечиваются бесплатным жильем.
«Вчера при осуществлении эвакуации под террористический обстрел россиян попали волонтеры, которые помогают вывозить людей. К счастью, без пострадавших. Это в очередной раз демонстрирует цинизм российских террористов!» — сообщил Синегубов.
Читайте также: Активные бои идут в 8-9 км от Купянска и в 5 км от Петропавловки — глава РВА
Новости по теме:
Вы читали новость: «С Купянщины эвакуировали сто человек, под обстрел попали волонтеры — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За сутки из опасных мест вывезли еще 96 жителей, в том числе 21 ребенка, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".