З Куп’янщини евакуювали сто людей, під обстріл потрапили волонтери – Синєгубов

Триває евакуація із громад Куп’янського району Харківської області. За добу з небезпечних місць вивезли ще 96 мешканців, зокрема 21 дитину, 47 жінок та 4 особи з інвалідністю, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Усього з 9 серпня, коли було оголошено обов’язкову евакуацію, з небезпечних населених пунктів району вивезли 344 особи, зокрема 111 дітей. Усі вони, за словами начальника ХОВА, отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу, і у разі потреби забезпечуються безплатним житлом.

“Вчора під час здійснення евакуації під терористичний обстріл росіян потрапили волонтери, які допомагають вивозити людей. На щастя, без постраждалих. Це вкотре демонструє цинізм російських терористів!” – повідомив Синєгубов.