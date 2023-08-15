З Куп’янщини евакуювали сто людей, під обстріл потрапили волонтери – Синєгубов
Триває евакуація із громад Куп’янського району Харківської області. За добу з небезпечних місць вивезли ще 96 мешканців, зокрема 21 дитину, 47 жінок та 4 особи з інвалідністю, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Усього з 9 серпня, коли було оголошено обов’язкову евакуацію, з небезпечних населених пунктів району вивезли 344 особи, зокрема 111 дітей. Усі вони, за словами начальника ХОВА, отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу, і у разі потреби забезпечуються безплатним житлом.
“Вчора під час здійснення евакуації під терористичний обстріл росіян потрапили волонтери, які допомагають вивозити людей. На щастя, без постраждалих. Це вкотре демонструє цинізм російських терористів!” – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація із громад Куп’янського району Харківської області. За добу з небезпечних місць вивезли ще 96 мешканців, зокрема 21 дитину, 47 жінок та 4 особи з інвалідністю, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".