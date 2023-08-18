Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу

Днем на Харьковщине планируют массово уничтожить большое количество боеприпасов в Чугуевском районе.

«Саперы работают в Чугуевском районе. С 11:30 до 12:00 в Кицевской пустыне будет осуществлена массовая утилизация боеприпасов. На период работы будет ограничено движение по участку дороги Кочеток-Печенги», — предупредили в ХОВА.

По информации ХОВА, за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники ГСЧС обследовали более 3,9 га территории и обезвредили 81 взрывоопасный предмет.