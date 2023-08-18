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Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу

Общество 10:48   18.08.2023
Оксана Горун
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Днем на Харьковщине планируют массово уничтожить большое количество боеприпасов в Чугуевском районе.

«Саперы работают в Чугуевском районе. С 11:30 до 12:00 в Кицевской пустыне будет осуществлена массовая утилизация боеприпасов. На период работы будет ограничено движение по участку дороги Кочеток-Печенги», — предупредили в ХОВА.

По информации ХОВА, за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники ГСЧС обследовали более 3,9 га территории и обезвредили 81 взрывоопасный предмет.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем на Харьковщине планируют массово уничтожить большое количество боеприпасов в Чугуевском районе".