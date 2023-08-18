Буде великий вибух: на Харківщині перекривають дорогу

Вдень на Харківщині планують масово знищити велику кількість боєприпасів у Чугуївському районі.

“Сапери працюють у Чугуївському районі. З 11:30 до 12:00 у Кицівській пустелі буде здійснено масову утилізацію боєприпасів. На період роботи буде обмежено рух по ділянці дороги Кочеток – Печеніги“, — попередили в ХОВА.

За інформацією ХОВА, минулої доби на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили понад 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.