Буде великий вибух: на Харківщині перекривають дорогу
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вдень на Харківщині планують масово знищити велику кількість боєприпасів у Чугуївському районі.
“Сапери працюють у Чугуївському районі. З 11:30 до 12:00 у Кицівській пустелі буде здійснено масову утилізацію боєприпасів. На період роботи буде обмежено рух по ділянці дороги Кочеток – Печеніги“, — попередили в ХОВА.
За інформацією ХОВА, минулої доби на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили понад 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень на Харківщині планують масово знищити велику кількість боєприпасів у Чугуївському районі".