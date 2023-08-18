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Буде великий вибух: на Харківщині перекривають дорогу

Суспільство 10:48   18.08.2023
Оксана Горун
Буде великий вибух: на Харківщині перекривають дорогу Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вдень на Харківщині планують масово знищити велику кількість боєприпасів у Чугуївському районі.

Сапери працюють у Чугуївському районі. З 11:30 до 12:00 у Кицівській пустелі буде здійснено масову утилізацію боєприпасів. На період роботи буде обмежено рух по ділянці дороги Кочеток – Печеніги“, — попередили в ХОВА.

За інформацією ХОВА, минулої доби на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили понад 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

Читайте також:  Російське командування вже робить важкий вибір – ISW

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень на Харківщині планують масово знищити велику кількість боєприпасів у Чугуївському районі".