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Не потеряется ни одно доказательство — полиция Харьковщины получила 3D-сканеры

Общество 09:13   18.08.2023
Оксана Горун
Не потеряется ни одно доказательство — полиция Харьковщины получила 3D-сканеры Фото: facebook Сергея Болвинова

Новое оборудование следователи ГУ Нацполиции Харьковщины будут применять на местах «прилетов», чтобы максимально точно зафиксировать преступления оккупантов.

«Лазерный сканер производит 3D панорамную съемку любого помещения, работает и на улице. А детализация такова, что видно будет даже пыль на столе. Это швейцарская аппаратура, и теперь именно в таком качестве мы сможем проводить съемку на местах преступлений», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

3D сканнер для полиции 2
Фото: facebook Сергея Болвинова

Харьковские следователи уже получили три прибора Leica BLK360, которые намерены использовать на местах «прилетов».

«На 3D-модели криминалисты смогут зафиксировать каждый отломок от вражеских снарядов, который не увидишь глазами, все разрушения и следы преступлений. Теперь не потеряется ни одно доказательство. А возвратиться на место преступления в режиме реального времени теперь можно будет в любой момент», — пояснил Болвинов.

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Помимо создания подробных копий помещений и местности, сканеры также пригодятся для баллистических экспертиз, в делах о ДТП, убийствах и других преступлениях.

Главный следователь Харьковщины сообщил, что аппаратуру полиции передал фонд Говарда Баффета.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 09:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое оборудование следователи ГУ Нацполиции Харьковщины будут применять на местах «прилетов», чтобы максимально точно зафиксировать преступления оккупантов".