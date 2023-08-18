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Не втрачено жодного доказу – поліція Харківщини отримала 3D-сканери

Суспільство 09:13   18.08.2023
Оксана Горун
Не втрачено жодного доказу – поліція Харківщини отримала 3D-сканери

Нове обладнання слідчі ГУ Нацполіції Харківщини будуть застосовувати на місцях “прильотів”, щоб максимально точно зафіксувати злочини окупантів.

“Лазерний сканер робить 3D панорамну зйомку будь-якого приміщення, працює і на вулиці. А деталізація така, що видно буде навіть пилюку на столі. Це – швейцарська апаратура, і тепер саме в такій якості ми зможемо проводити зйомку на місцях злочинів”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

3D сканер для поліції 2
Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Харківські слідчі вже отримали три прилади Leica BLK360, які мають намір використовувати на місцях “прильотів”.

На 3D моделі криміналісти зможуть зафіксувати кожен уламок від ворожих снарядів, який не побачиш очима, всі руйнування та сліди злочинів. Тепер не загубиться жоден доказ. А повернутися на місце злочину в режимі реального часу тепер можна буде в будь-який момент“, — пояснив Болвінов.

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Крім створення докладних копій приміщень та місцевості, сканери також стануть у нагоді для балістичних експертиз, у справах про ДТП, вбивства та інші злочини.

Головний слідчий Харківщини повідомив, що апаратуру поліції передала фундація Говарда Баффета.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 09:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нове обладнання слідчі ГУ Нацполіції Харківщини будуть застосовувати на місцях “прильотів”, щоб максимально точно зафіксувати злочини окупантів".