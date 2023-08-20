Россияне пытались наступать возле Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар западнее Николаевки, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Волчанск, Вильчу Харьковской области.
В Купянском направлении противник безуспешно наступал в районе Синьковки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 19:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар западнее Николаевки, сообщил Генштаб ВСУ.".