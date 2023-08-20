Росіяни намагалися наступати в районі Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару на захід від Миколаївки, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв Ветеринарне, Ізбицьке, Гатище, Вовчанськ, Вільча Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник безуспішно наступав в районі Синьківки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 19:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару на захід від Миколаївки, повідомив Генштаб ЗСУ.".