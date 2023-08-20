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Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 07:56   20.08.2023
Оксана Якушко
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Вільча, Зибине, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Ворог завдав авіаудару на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 07:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".