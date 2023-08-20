Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Вільча, Зибине, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 07:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти біля кордону та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".