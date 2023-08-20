Авиаудар по Котляровке на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ

Россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Вильча, Зибино, Караичное, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.