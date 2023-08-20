Авиаудар по Котляровке на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
Россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Вильча, Зибино, Караичное, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты у границы и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".