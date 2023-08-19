Враг нанес авиаудар на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об обстрелах Харьковской области и ударе по Купянскому району. Информации о наступательных действиях РФ нет.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Вильча, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла пять ракетных и 44 авиационных удара, совершила 17 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 26 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника», — сообщили в ГШ.