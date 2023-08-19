Ворог завдав авіаудару на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстріли Харківської області та удар по Куп’янському району. Інформації про наступальні дії РФ немає.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.
Загалом по території України армія РФ завдала п’яти ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснила 17 обстрілів з РСЗВ.
На фронті сталося 26 бойових зіткнень.
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“Авіація сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління та три засоби протиповітряної оборони противника“, – повідомили у ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 18:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про обстріли Харківської області та удар по Куп’янському району. Інформації про наступальні дії РФ немає".