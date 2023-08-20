Во время повторного обстрела Купянска на Харьковщине ранен полицейский

Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянска и Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Утром 20 августа враг совершил артиллерийский обстрел города Купянск. Получил ранение 45-летний мужчина. Повреждены жилые дома, два автомобиля, гаражи и здание предприятия.

Около 13:20 российские военные снова нанесли удары артиллерией по центру Купянска: ранены трое гражданских мужчин, среди которых фельдшер, и 20-летняя девушка.



Повреждены здание почты, газопровод, учебное заведение. Сгорело пять частных автомобилей.

В 16:30 произошел повторный обстрел Купянска — ранен полицейский.

Данные о пострадавших во время сегодняшних обстрелов Купянск уточняют.

Также 20 августа около 9:40 оккупанты обстреляли Волчанск. Погиб 70-летний гражданский мужчина.

Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).