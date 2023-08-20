Во время повторного обстрела Купянска на Харьковщине ранен полицейский
Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянска и Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Утром 20 августа враг совершил артиллерийский обстрел города Купянск. Получил ранение 45-летний мужчина. Повреждены жилые дома, два автомобиля, гаражи и здание предприятия.
Около 13:20 российские военные снова нанесли удары артиллерией по центру Купянска: ранены трое гражданских мужчин, среди которых фельдшер, и 20-летняя девушка.
Повреждены здание почты, газопровод, учебное заведение. Сгорело пять частных автомобилей.
В 16:30 произошел повторный обстрел Купянска — ранен полицейский.
Данные о пострадавших во время сегодняшних обстрелов Купянск уточняют.
Также 20 августа около 9:40 оккупанты обстреляли Волчанск. Погиб 70-летний гражданский мужчина.
Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 21:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянска и Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".