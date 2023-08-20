Під час повторного обстрілу Куп’янська на Харківщині поранено поліціянта
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Куп’янська та Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вранці 20 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Куп’янськ. Зазнав поранення 45-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, гаражі та будівлю підприємства.
Близько 13:20 російські військові знову завдали ударів артилерією по центру Куп’янська: поранено трьох цивільних чоловіків, серед яких фельдшер, і 20-річну дівчину.
Пошкоджено будівлю пошти, газопровід, навчальний заклад. Згоріло п’ять приватних автомобілів.
О 16:30 відбувся повторний обстріл Куп’янська — поранено поліцейського.
Дані про постраждалих під час сьогоднішнього обстрілу Куп’янськ уточнюють.
Також 20 серпня близько 9.40 окупанти обстріляли Вовчанськ. Загинув 70-річний цивільний чоловік.
Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Куп’янська та Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.".