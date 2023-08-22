Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Купянском направлении.

«Совершенно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят максимальные поражения по врагу. В воскресенье были активны штурмовые действия. После того как враг потерпел значительные поражения, он немного отошел на восстановление, проводит ротацию для того, чтобы возобновить наступательные действия», — рассказал глава ХОВА.

Он также отметил, что оккупанты на этом участке фронта пытаются наступать «волнами».

«Сначала день или сутки активны штурмовые действия, а после этого немного тише. Однако круглосуточно враг испытывает наши позиции из артиллерии, минометов, авиации и тому подобное», — сказал Синегубов.