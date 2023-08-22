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Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»

Общество 11:30   22.08.2023
Виктория Яковенко
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Купянском направлении.

«Совершенно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят максимальные поражения по врагу. В воскресенье были активны штурмовые действия. После того как враг потерпел значительные поражения, он немного отошел на восстановление, проводит ротацию для того, чтобы возобновить наступательные действия», — рассказал глава ХОВА.

Он также отметил, что оккупанты на этом участке фронта пытаются наступать «волнами».

«Сначала день или сутки активны штурмовые действия, а после этого немного тише. Однако круглосуточно враг испытывает наши позиции из артиллерии, минометов, авиации и тому подобное», — сказал Синегубов.

Читайте также: Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Купянском направлении.".