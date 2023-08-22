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Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW

Мир 08:08   22.08.2023
Оксана Горун
Как россияне врут о происходящем на Купянском направлении: анализ ISW

В течение последних суток российские «военкоры» и пропагандисты вначале «захватили» Синьковку на Купянском направлении, а потом признали, что якобы кадры с места — фейковые.

«Российские источники делали и опровергали заявления о значительном продвижении россиян на Купянском направлении на фоне продолжающихся наступательных действий 21 августа. Оккупационный «глава Харьковской области» Виталий Ганчев заявил, что российские войска захватили Синьковку (9 км к северо-востоку от Купянска), а российские блогеры широко распространили это заявление, публикуя видеозаписи действий российских сил якобы в центре Синьковки. Позже военные блогеры назвали эти кадры «фейком» и отказались от этих утверждений, заявив, что украинские силы по-прежнему контролируют Синьковку и яростно обороняют этот район», — сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Также россияне в течение дня не могли определиться, кто и зачем взорвал неустановленный мост через реку Оскол. Вначале придумали, что его заминировали ВСУ (естественно, «паникуя» при виде «второй армии мира»). Позже определились, что по мосту зачем-то нанесла авиаудар российская армия.

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«До разъяснения один из военных блогеров утверждал, что на кадрах видно, что украинские силы не намерены оборонять районы на восточном берегу реки Оскол», — отметили в ISW.

Институт изучения войны неоднократно подчеркивал: «российские источники могут преувеличивать российские наступления», — в надежде помочь своим военным отвлекать Силы обороны от важных операций на других участках фронта.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних суток российские «военкоры» и пропагандисты вначале «захватили» Синьковку на Купянском направлении, а потом признали, что якобы кадры с места — фейковые".