Як росіяни брешуть про те, що відбувається на Куп’янському напрямі: аналіз ISW

Протягом останньої доби російські “військкори” та пропагандисти спочатку “захопили” Синьківку на Куп’янському напрямі, а потім визнали, що нібито кадри з місця – фейкові.

“Російські джерела робили та спростовували заяви про значне просування росіян на Куп’янському напрямку на тлі наступальних дій 21 серпня. Окупаційний “глава Харківської області” Віталій Ганчев заявив, що російські війська захопили Синьківку (9 км на північний схід від Куп’янська), а російські блогери широко поширили цю заяву, публікуючи відеозаписи дій російських сил нібито в центрі Синьківки. Пізніше військові блогери назвали ці кадри “фейком” і відмовилися від цих тверджень, заявивши, що українські сили, як і раніше, контролюють Синьківку та люто обороняють цей район”, – повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також росіяни протягом дня не могли визначитися, хто і навіщо висадив у повітря невстановлений міст через річку Оскіл. Спочатку придумали, що його замінували ЗСУ (як завжди, “панікуючи, побачивши “другу армію світу”). Пізніше визначилися, що мостом навіщось завдала авіаудару російська армія.

“До роз’яснення один із військових блогерів стверджував, що на кадрах видно, нібито українські сили не мають наміру обороняти райони на східному березі річки Оскіл”, – зазначили в ISW.

Інститут вивчення війни неодноразово наголошував: “російські джерела можуть перебільшувати російські наступи”, – в надії допомогти своїм військовим відривати Сили оборони від важливих операцій на інших ділянках фронту.