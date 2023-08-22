Синєгубов про Куп’янський напрямок: «Ніяких відступів з нашого боку немає»

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.

«Абсолютно ніяких відступів з нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно наносять максимальні ураження по ворогу. У неділю були активні штурмові дії. Після того, як ворог зазнав значних уражень він трохи відійшов на відновлення, проводить ротацію для того, щоб відновити наступальні дії», – розповів голова ХОВА.

Він також зазначив, що окупанти на цій ділянці фронту намагаються наступати «хвилями».

«Спочатку день, або добу активні штурмові дії, а після того трохи тихіше. Однак, цілодобово ворог випробовує наші позиції з артилерії, з мінометів, авіації тощо», – сказав Синєгубов.