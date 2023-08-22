Синєгубов про Куп’янський напрямок: «Ніяких відступів з нашого боку немає»
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.
«Абсолютно ніяких відступів з нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно наносять максимальні ураження по ворогу. У неділю були активні штурмові дії. Після того, як ворог зазнав значних уражень він трохи відійшов на відновлення, проводить ротацію для того, щоб відновити наступальні дії», – розповів голова ХОВА.
Він також зазначив, що окупанти на цій ділянці фронту намагаються наступати «хвилями».
«Спочатку день, або добу активні штурмові дії, а після того трохи тихіше. Однак, цілодобово ворог випробовує наші позиції з артилерії, з мінометів, авіації тощо», – сказав Синєгубов.
Читайте також: Як росіяни брешуть про те, що відбувається на Куп’янському напрямі: аналіз ISW
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов про Куп’янський напрямок: «Ніяких відступів з нашого боку немає»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку.".