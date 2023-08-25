Где взять деньги на проекты: харьковские волонтеры «сели за парты» (сюжет)

Как создать организацию, привлекать средства от международных доноров и оказывать домедицинскую помощь. Этому и не только волонтеров Харьковщины учат в Центре развития гражданского общества, который открылся в Харькове в апреле 2023 года. Представители благотворительных организаций и фондов рассказали корреспондентам МГ «Объектив», какие проекты планируют реализовать благодаря полученным знаниям. Среди них — новые машины для эвакуации жителей Купянщины, центр протезирования, реабилитация с помощью лошадей и музыкотерапия. О мечтах волонтеров, истории создания центра, о том, не уменьшаются ли объемы финансирования, которое предлагают международные доноры, и на какие сферы в перспективе будут давать деньги — в репортаже.

Волонтеры ОО «Роза на руке» хотят привлечь международное финансирование на ремонт автомобилей

Волонтеры Александр и Дмитрий из организации «Роза на руке» получили заявки на эвакуацию из двух сел прифронтовой Купянщины. Вспоминают: еще месяц назад ездили и призывали местных выехать. Те дотянули до последнего: боялись оставить хозяйство.

«Бабушка 73 лет просит ее эвакуировать, но она хочет эвакуироваться не сама. С ней будут коза и несколько кошек», — делится деталями одной из заявок Александр.

Волонтеры говорят: уже научились не возмущаться, ведь весь негатив перечеркивает искренняя благодарность от людей, которым действительно нужна помощь. Поэтому Александр и Дмитрий снова будут рисковать. Улыбаются: было бы эффективнее, если бы транспорт был в надлежащем состоянии.

Александр рассказывает об одной из машин: «Глушитель у нее незаваренный, поэтому издает звуки, очень похожие на Shahed. Была история — Дмитрий ехал из Изюма, а тут воздушная тревога и угроза Shahed. Он выехал на холм, а внизу был блокпост. И ребята уже из гранатомета целились в Дмитрия. Он выключил двигатель, включил «аварийку» и показывал им, что он не Shahed».

Чтобы привести в порядок десяток автомобилей, которые «устали» за более чем полтора года войны, нужна немалая сумма. Александр и Дмитрий решили привлекать международную помощь. Но для этого надо писать грантовые заявки, чего мужчины не умеют. Эти знания они хотят получить в школе волонтеров.

Тренинг по написанию грантовых заявок для организаций проводит ОО «Станция Харьков»

ОО «Станция Харьков» пишет грантовые заявки около восьми лет, поэтому охотно делится опытом с другими. В финансировании для Украины от международных доноров волонтеры видят цикличность. Говорят: в 2017-м оно почти прекратилось, а сейчас на уровне конца 2014-го — начала 2015-го.

«Финансирования много, организаций международных здесь много. Они ищут себе надежных партнеров. В Харькове ситуация стабилизировалась еще прошлым летом. Если мы говорим о деоккупированных территориях, где стреляют, то туда мы не идем, пока там очень опасно. Там сейчас должна работать эвакуация. Следующим шагом будут продукты, гигиена, восстановление, трудоустройство, культурные мероприятия, образование», — говорит представительница «Станции Харьков» Алиса Веневцева.

Волонтеров и представителей организаций с апреля 2023 года учат в харьковском Центре развития гражданского общества

История харьковской школы волонтеров, которая называется Центр развития гражданского общества, берет начало на Печенежской дамбе. Через нее в прошлом году массово эвакуировали жителей оккупированных территорий. Именно там объединились неравнодушные, которые после сентябрьского контрнаступления ВСУ создали благотворительную организацию «Координационный гуманитарный центр».

«В наш Координационный центр обращалось много организаций, и мы поняли, что им не хватает информации. И в феврале-месяце мы начали первые учения. Тактическая медицина, первая домедицинская помощь, минная опасность, обращение с взрывоопасными предметами. Потому что все эти волонтеры, организации — они ездили на опасные территории. Очень часто экипажи попадали под обстрелы», — вспоминает руководитель Центра развития гражданского общества Валерия Гонтарь.

Первые тренинги проводили в подвальном помещении, которое предоставил известный меценат, рассказывает Валерия. Среди прочего волонтеры интересовались, как создать благотворительную или общественную организацию. Это позволяет привлекать донорское финансирование и обеспечивать самих волонтеров. Если до осени в регионе было 300 организаций, то сейчас их около 400, говорит руководитель центра.

«В цивилизованных странах ты волонтеришь в течение одного или двух часов в день, а все остальное время — зарабатываешь себе на жизнь. У нас из-за полномасштабной войны некоторые люди волонтерят уже более года. То есть, это уже не волонтерство, а работа на общество. Этот человек должен стать в штат общественной или благотворительной организации, и ему должны выплачивать деньги. Потому что человек же нуждается в них на еду, проживание и что-то другое. Поэтому финансирование должно быть, но не в рамках волонтерской деятельности», — считает Валерия.

Поиск мест для обучения добавлял хлопот, а организаторы хотели свое помещение. Идея была реализована, и в апреле открылся Центр развития гражданского общества. Помещение, в котором раньше был магазин керамической плитки, арендовали — средства предоставил донор. Комнаты назвали в честь украинских городов, которые временно оккупированы россиянами: Севастополь, Мариуполь, Донецк, Луганск и Ялта.

Валерия отмечает, что бюджетное финансирование центр не получает. Средства предоставили международные организации Helvitas, USAID и Acted — кто-то на технику, кто-то на мебель. Acted финансирует проект по обучению волонтеров. Центр работает с 9:00 до 18:00. Мероприятия проводят и в субботу, иногда в воскресенье. Часть тренеров привлекают бесплатно. Работают в центре пять человек — это волонтеры и штатные сотрудники.

«Люди откликаются. Это бесплатные тренинги, очень полезная и качественная информация. Как писать гранты, проектный менеджмент, фандрайзинг, финансовая грамотность. Есть тренинги по первой домедицинской помощи и основам тактической медицины», — рассказывает менеджер проектов Центра развития гражданского общества Альбина Филатова.

Глава ОО «Храбрость» Мария Волкова планирует расширить проект по иппотерапии для военных

Каждая из организаций, пришедших на тренинг, готовит свой проект, на который рассчитывает получить финансирование. Глава ОО «Храбрость» Мария Волкова среди прочего проводит мероприятия для военных на конюшне. Общение с лошадьми — это вид психологической реабилитации, и с апреля этой программой охватили более двухсот бойцов.

«Я владелица лошади на этой конюшне, — делится Мария, — Когда несколько раз съездила и почувствовала, как это помогает мне, то поняла, что это будет помогать и военным. Для тех из них, которые попадают в Харьков на отдых или слаживание, организовываем однодневные выезды. Они общаются с лошадьми и немного разгружаются, перезаряжаются. Мы будем продолжать наш проект с конюшней, его можно расширять, к нему можно привлечь больше людей. Цель состоит в том, чтобы мы не исчезли через неделю, две, месяц, а были постоянной организацией».

Представители ОО «АХИМ 316» хотят привлечь финансирование на изготовление протезов и открытие реабилитационного центра

Молодые люди из ОО «АХИМ 316» объединились в первые дни войны, но официально зарегистрировали организацию этой весной. Говорят: гражданским помогают в сотрудничестве с международными партнерами и ищут разные пути для удовлетворения запросов военных.

Глава ОО Алексей Костыря делится заветным проектом: «Это протезирование и реабилитационный центр. Не только для военных. Для всех, кто пострадал, кто нуждается в этом. Специалисты в основных сферах у нас уже есть. Есть так же крупные реабилитационные организации и центры, которые готовы нам помочь и привлечь своих специалистов к нашему делу. Поэтому фактически нам нужно только планирование и финансирование».

Член благотворительного фонда «Радуюсь» Елена Прыгункова хочет развивать направление музыкотерапии

Студентка Харьковского университета искусств Елена Прыгункова лечит души музыкой. В основном детские, а также людей, которые из-за российской агрессии вынуждены были покинуть дома. В частности, проводит сеансы музыкотерапии в общежитиях для ВПЛ. Сама девушка играет на скрипке. Благотворительный фонд «Радуюсь», который она представляет, существует с этого лета.

«В прошлом году к нам в Харьков впервые приезжал шотландский музыкотерапевт Найджел Осборн. С начала 1990-х годов он работал с детьми, пострадавшими от войн по всему миру. Благодаря университету Котляревского у нас была возможность пройти курс от Найджела и сотрудничать с ним. А сейчас мы расширяем наш круг, привлекаем психологов, нейрофизиологов Харькова, просто специалистов, которые знают толк в работе с детьми», — рассказывает Елена.

Начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что на Харьковщине планируют создать еще семь таких центров

На открытии Центра развития гражданского общества начальник ХОВА Олег Синегубов говорил, что в области хотят создать еще как минимум семь таких заведений. Пока это остается в планах, рассказывает руководитель харьковского центра. К ним приезжали волонтеры из Днепропетровской области — у них есть помещение, но пока трудно с финансированием.

«Сейчас, когда будет восстановление, если мы не объединим усилия всех на территориях громад, мы не сможем это сделать. Предприниматели не очень хотят приходить в поселковый совет или в горсовет. Гораздо лучше, если это будет независимое место, где могут собраться все заинтересованные лица», — считает руководитель харьковского центра.

В Харькове подготовкой волонтеров уже пять лет занимается горсовет в рамках проекта «AVA». А благотворительная организация «Союз волонтеров Харькова» в августе выпустила первых учеников школы «Лига юных волонтеров». Некоторые дети остались помогать, в частности сбором «гуманитарки».

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»