В Харькове гражданских учили, как пользоваться NLAV, Stinger, Javelin (фото)
Центр готовности гражданских вместе с Благотворительным Фондом «Крона Надежды» провели тренинг для харьковчан на симуляторах.
В Харькове прошел тренинг по использованию NLAV, Stinger, Javelin, РПГ-7, AT-4 и другого оружия на стимуляторах UNITS.
Симуляторы используются для обучения военных — они помогают отработать навыки работы с большинством видов ПТРК, ПЗРК, ПТКР, гранатометами и стрелковым оружием, при этом єто позволяет провести учения где угодно и сэкономить снаряды.
Всего в 176 тренингах, прошедших в ЦГЦ Харьков с ноября 2022 года, приняли участие 3837 участников.
В Центре готовности гражданских учат не только обращаться с оружием, но и проводят тренинги по тактической медицине. Ведь «прилет» может произойти где угодно, как и ДТП, и навыки наложить турникет могут спасти жизнь.
Кроме домедицинской помощи гражданских обучают также стрелковому делу, основам аэроразведки и психологии плена.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Javelin, NLAV, Stinger, РПГ, симулятор, тренинг, Харьков, Центр готовности гражданских;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр готовности гражданских вместе с Благотворительным Фондом «Крона Надежды» провели тренинг для харьковчан на симуляторах.".