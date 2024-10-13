В Харькове гражданских учили, как пользоваться NLAV, Stinger, Javelin (фото)

Центр готовности гражданских вместе с Благотворительным Фондом «Крона Надежды» провели тренинг для харьковчан на симуляторах.

В Харькове прошел тренинг по использованию NLAV, Stinger, Javelin, РПГ-7, AT-4 и другого оружия на стимуляторах UNITS.

Симуляторы используются для обучения военных — они помогают отработать навыки работы с большинством видов ПТРК, ПЗРК, ПТКР, гранатометами и стрелковым оружием, при этом єто позволяет провести учения где угодно и сэкономить снаряды.

Всего в 176 тренингах, прошедших в ЦГЦ Харьков с ноября 2022 года, приняли участие 3837 участников.

В Центре готовности гражданских учат не только обращаться с оружием, но и проводят тренинги по тактической медицине. Ведь «прилет» может произойти где угодно, как и ДТП, и навыки наложить турникет могут спасти жизнь.

Кроме домедицинской помощи гражданских обучают также стрелковому делу, основам аэроразведки и психологии плена.