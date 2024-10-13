У Харкові цивільних навчали, як користуватися NLAV, Stinger, Javelin (фото)
Центр готовності цивільних разом із Благодійним Фондом «Крона Надії» провели тренінг для харків’ян на симуляторах.
У Харкові пройшов тренінг із використання NLAV, Stinger, Javelin, РПГ-7, AT-4 та іншої зброї на стимуляторах UNITS.
Симулятори використовують для навчання військових – вони допомагають відпрацювати навички роботи з більшістю видів ПТРК, ПЗРК, ПТКР, гранатометами та стрілецькою зброєю, при цьому це дозволяє провести навчання де завгодно та заощадити снаряди.
Загалом у 176 тренінгах, що відбулися у ЦГЦ Харків з листопада 2022 року, взяли участь 3837 учасників.
У Центрі готовності цивільних навчають не лише як поводитися зі зброєю, а й проводять тренінги з тактичної медицини. Адже «приліт» може статися будь-де, як і ДТП, і навички накласти турнікет можуть врятувати життя.
Крім домомедичної допомоги цивільних навчають також стрілецькій справі, основам аеророзвідки та психології полону.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Javelin, NLAV, Stinger, РПГ, симулятор, тренинг, Харків, Центр готовности гражданских;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр готовності цивільних разом із Благодійним Фондом «Крона Надії» провели тренінг для харків’ян на симуляторах.".