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У Харкові цивільних навчали, як користуватися NLAV, Stinger, Javelin (фото)

Суспільство 18:45   13.10.2024
Оксана Якушко
У Харкові цивільних навчали, як користуватися NLAV, Stinger, Javelin (фото)

Центр готовності цивільних разом із Благодійним Фондом «Крона Надії» провели тренінг для харків’ян на симуляторах.

У Харкові пройшов тренінг із використання NLAV, Stinger, Javelin, РПГ-7, AT-4 та іншої зброї на стимуляторах UNITS.

Симулятори використовують для навчання військових – вони допомагають відпрацювати навички роботи з більшістю видів ПТРК, ПЗРК, ПТКР, гранатометами та стрілецькою зброєю, при цьому це дозволяє провести навчання де завгодно та заощадити снаряди.

Загалом у 176 тренінгах, що відбулися у ЦГЦ Харків з листопада 2022 року, взяли участь 3837 учасників.

У Центрі готовності цивільних навчають не лише як поводитися зі зброєю, а й проводять тренінги з тактичної медицини. Адже «приліт» може статися будь-де, як і ДТП, і навички накласти турнікет можуть врятувати життя.

Крім домомедичної допомоги цивільних навчають також стрілецькій справі, основам аеророзвідки та психології полону.

Фото: Центр готовності цивільних
Фото: Центр готовності цивільних
Фото: Центр готовності цивільних
Фото: Центр готовності цивільних

Читайте також: Що є харків’янам, щоби менше стресувати, розповіли на тренінгу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр готовності цивільних разом із Благодійним Фондом «Крона Надії» провели тренінг для харків’ян на симуляторах.".